На Орловщине чёрные усачи попались в ловушки

В регионе подтверждены установленные карантинные зоны по черному усачу.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало оперативные данные о результатах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных насаждений. Он проводится на постоянной основе и предназначен для выявления карантинных вредителей и болезней растений. Для мониторинга применяются несколько методов, в том числе визуальные осмотры. Кроме того, специалисты буквально расставляют ловушки на вредителей.

В текущем году, например, на территории двух подведомственных регионов визуальные обследования охватили лесную площадь более 44 тысяч гектар. Кроме того, было установлено 200 феромонных ловушек на выявление усачей рода Monochamus. Поясним, что такие ловушки обрабатываются специальными веществами, аналогами феромонов, которыми насекомые привлекают друг друга.

«По результатам обследований было подтверждено наличие карантинных вредителей леса в границах ранее установленных карантинных зон в Орловской области, – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Речь идет о черном сосновом усаче (Monochamus galloprovincialis (Olivier) и большом черном еловом усаче (Monochamus urussovi)».

Эксперты поясняют, что усачи рода Monochamus считаются одними из самых опасных вредителей. Они обитают на ослабленных, отмирающих и уже отмерших деревьях хвойных пород. Самка взрослого жука способна за раз отложить до 30 яиц, а каждая личинка прогрызает на месте насечки небольшую площадку. Затем она вгрызается вглубь ствола, превращая его в решето. Кроме того, жуки данного вида поедают и молодые побеги.

«Усачи рода Monochamus могут являться переносчиками сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus – еще одного карантинного объекта, вызывающего в местах своего распространения массовую гибель хвойных лесов, – продолжают в ТУ Россельхознадзора. – Усачи переносят сосновую стволовую нематоду с пораженных ею отмирающих деревьев на здоровые. Жизненный цикл нематоды тесно связан с жизненным циклом черных усачей. Сосновая стволовая нематода является карантинным объектом как в странах ЕАЭС, так и во многих других странах мира».

Раз возникнув, очаги черного усача существуют неопределенно долго и в большинстве случаев затухают, когда в насаждении не остается деревьев, пригодных для развития личинок. В связи с этом ведомство обратилось к орловским организациям с призывам неукоснительно соблюдать правила и нормы обеспечения карантина растений, проведения фитосанитарных обследований лесных массивов, мест складирования и переработки лесоматериалов с целью своевременного выявления карантинных вредителей.

«Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», – предупредили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»