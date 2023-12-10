В сёлах под Орлом появятся контейнерные площадки

Власти Болховского района улучшат экологию программным методом.

В Болховском районе Орловской области в ближайшие три года должно появиться 25 новых контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с современными требованиями и нормами. Они будут установлены на территории сельских поселений. Так, в 2024 году планируется установка 15 контейнерных площадок, в 2025 и 2026 годах появятся еще по пять площадок. По крайней мере, такие целевые индикаторы включены в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Болховского района на 2024-2026 годы».

Также ежегодно планируется приобретать по 20 новых контейнеров для сбора отходов. Финансирование в целом по программе составит 1,3 миллиона рублей, из них 550 тысяч рублей будет пущено на оборудование площадок, а на оставшиеся деньги власти планируют закупить контейнеры. Все средства должны поступить из муниципального бюджета. Результаты реализации программных мероприятий чиновники обещают оценить в 2026 году. К этой дате исполнители программы должны обеспечить: увеличение удельного веса отходов, направленных на использование и обезвреживание; увеличение количества населения, пользующегося услугами по сбору и вывозу ТКО; увеличение числа установленных контейнеров и площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, программа предусматривает внедрение технологий раздельного сбора мусора. Для сельских поселений это, конечно, станет революционным новшеством.

«Экологическая безопасность и устойчивое развитие Болховского района во многом зависит от решения проблемы обращения с отходами, поскольку сложившаяся ситуация в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения, захоронения и утилизации отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому, экологическому ущербу и представляет потенциальную угрозу здоровью населения района», – следует из паспорта программы.

Авторы документа также считают, что общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров. Следствием этого становится «рост числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО». «За последнее десятилетие количество отходов в виде коммунальных отходов резко возросло, – пишут болховские чиновники. – Ежегодно на территории Болховского района образуется около 14 тысяч тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окружающую среду».

Добавим, что с 1 января 2019 года сбор твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором УК «Зеленая роща». Непосредственно сбор и вывоз ТКО на территории Болховского района производится оператором по обращению с отходами ООО «Эко-Транс». Всего на территории местных сельских поселений оборудованы 95 контейнерных площадок, установлено 139 мусорных контейнеров.

ИА «Орелград»