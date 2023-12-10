У орловских промышленников появилась своя Книга почета

В книгу запишут имена активистов, внесших большой вклад в развитие отрасли.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), у местных промышленников появилась своя собственная Книга почета. Решение об ее учреждении было принято в конце октября на заседании Президиума профсоюзной организации работников промышленности. Было решено внести в Книгу почета Орловской областной организации профсоюза имена работников промышленности – тех профсоюзных активистов, кто внес большой вклад в развитие отрасли и профсоюзное движение.

«Профсоюз – общественная организация, имеющая четкую структуру, Устав и философию деятельности, – пояснили в ФПОО. – Каждый, кто является членом профсоюза, тем самым заявляет о своей активной жизненной и гражданской позиции. Но есть те, кто оказывается в авангарде – ведут за собой, берут на себя ответственность в решении важных вопросов, стараются использовать все возможности профсоюза во благо его членов. Именно о таких людях – Книга почета «Роспрофпром-Орел».

Инициатива получила развитие в ноябре, когда в торжественной обстановке председатель Орловской областной организации Российского профсоюза промышленности Оксана Чибисова вручила сертификат о занесении в Книгу почета трем заслуженным работникам отрасли. В частности, таким образом были отмечены Галина Акулова (секретарь руководителей АО «Промприбор»), Галина Иванилова (инженер-технолог цеха №7 АО «ГМС Ливгидромаш») и Ирина Потуроева (ведущий инженер по нормированию труда отдела труда и заработной платы АО «Орелтекмаш»).

«Занесение в Книгу почета – это знак нашей благодарности работникам промышленности, внесшим большой вклад в сохранение и развитие профсоюзного движения, – считает Оксана Чибисова. – С гордостью поздравляем членов профсоюза с занесением их в этом году на страницы данной Книги. Уверена, что это станет хорошей и доброй традицией в нашей областной организации».

ИА «Орелград»