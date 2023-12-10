Орловские строители сравнили погоду с кредитами

10.12.2023 | 18:00 Новости, Экономика

В регионе измерили индекс предпринимательской активности.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Деловая активность строительных организаций была измерена аналитиками Орелстата, которые на постоянной основе проводят мониторинг рынка и опросы руководителей строительных компаний. Согласно оперативным данным обследования, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в четвертом квартале 2023 года составил минус 3 процента. Статистики пояснили, что индекс деловой активности строительных организаций отражает взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития.

«Основными факторами, ограничивающими строительную деятельность организаций в четвертом квартале 2023 года, являлись: погодные условия (отметили 46 процентов руководителей), высокий процент коммерческого кредита (30 процентов), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий и высокий уровень налогов (по 28 процентов), неплатежеспособность заказчиков (24 процентов)», – следует из информации Орелстата.

Кроме того, 18 процентов руководителей орловских строительных организаций в ходе опроса, проведенного в ноябре, отметили такой негативный фактор, как недостаток квалифицированных рабочих, 12 процентов – недостаток финансирования, 9 процентов – конкуренцию со стороны других строительных фирм. Кроме того, по четыре процента опрошенных посетовали на нехватку и изношенность строительных машин и механизмов и недостаток заказов на работы.

К слову, объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2023 года в Орловской области составил 27,2 миллиарда рублей. По оценкам Орелстата, текущий результат составляет всего лишь 79,5 процента (в сопоставимой оценке) к показателю аналогичного периода 2022 года. При этом непосредственно в октябре 2023 года строители выполнили работы на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, или на 15,7 процента больше, чем в октябре 2022 года.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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