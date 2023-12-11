Под Орлом инвалидов оставили без ходунков

Права граждан совместно отстояли прокуратура и суд.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, рассмотрено дело по исковому заявлению районного прокурора, поданному в защиту интересов недееспособных граждан. В качестве ответчика в данном процессе выступало региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Прокурор просил о признании бездействия незаконным и возложении на ответчика обязанности обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации.

«Судом было установлено, что на государственном обеспечении и стационарном социальном обслуживании в филиале БСОУ СО ОО «Добринский психоневрологический интернат» находятся Х.Д.Г., С.А.Н., С.Ю.В., инвалиды 2-й группы, которые подлежит обеспечению техническими средствами реабилитации «Ходунки с опорой на предплечье», «Ходунки шагающие», – сообщили в пресс-службе районного суда. – В ОСФР по Орловской области поступили уведомления о регистрации заявлений и постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации указанных лиц».

Однако прокурорская проверка показала, что действующих государственных контрактов на поставку технических средств реабилитации по указанным в заявках наименованиям так и не было заключено. В результате инвалиды остались без технических средств реабилитации, что в прокуратуре посчитали ущемлением их прав, а суд с такой позицией согласился.

«Административный ответчик не принял своевременных и эффективных мер, направленных на обеспечение указанных граждан техническими средствами реабилитации, что свидетельствует о бездействии ответчика и нарушении им требований действующего законодательства, прав и законных интересов указанных граждан на социальное обеспечение, включая медицинскую реабилитацию, – информирует пресс-служба Глазуновского районного суда. – Решением суда исковые требования прокурора Глазуновского района удовлетворены в полном объеме».

ИА «Орелград»