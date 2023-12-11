Экспертиза документов на орловский аэропорт забуксовала

Сроки её завершения продлены.

Пока что – до 15-го декабря, конца этой рабочей недели. Об этом на сегодняшнем заседании областной администрации сообщил Алексей Субботин, глава регионального Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

«Параллельно приступили к приёмке выполненных работ. Ожидаем стопроцентное освоение средств по аэропорту. Делаем всё необходимое для этого», – уточнил чиновник.

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта должен завершиться до 29 декабря текущего года. Работы выполняет ООО «Ирмаст-Холдинг». Компания должна довести инфраструктуру объекта до необходимых требований.

Между тем, месяц назад тот же Алексей Субботин отчитался, что готовность работ составляет только 45%. При этом оказались освоены 505 миллионов рублей – из общей суммы в 1 миллиард 10 миллионов, выделенных на данный этап реализации проекта.

ИА «Орелград»