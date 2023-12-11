В мэрии Орла снова задумались о подорожании общественного транспорта

11.12.2023 | 15:21 Новости, Общество, Экономика

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловский градоначальник осветил тему в интервью для «Радио России. Орёл».

По его словам, вопрос об очередном повышении стоимости проезда в общественном транспорте будет решаться в текущем месяце. Сейчас соответствующие расчёты ведёт Управление экономики администрации Орла.

По словам Парахина, экономически обоснованный тариф сегодня составляет от 31 до 34 рублей за одну поездку. Однако это не значит, что тариф повысится до этих цифр (или вообще повысится).

В то же время у городской администрации есть право увеличить тариф самостоятельно, без одобрения городского совета, но только до уровня инфляции. «По какому пути пойдём — я не готов сейчас сказать. Вопрос находится в процессе обсуждения», — резюмировал мэр.

В последний раз проезд в общественном транспорте дорожал в Орле 1 декабря минувшего года. Тогда стоимость поездки поднялась до 25 рублей (при оплате наличными) и до 22 рублей (при оплате картой).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования