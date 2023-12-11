В мэрии Орла снова задумались о подорожании общественного транспорта

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Орловский градоначальник осветил тему в интервью для «Радио России. Орёл».

По его словам, вопрос об очередном повышении стоимости проезда в общественном транспорте будет решаться в текущем месяце. Сейчас соответствующие расчёты ведёт Управление экономики администрации Орла.

По словам Парахина, экономически обоснованный тариф сегодня составляет от 31 до 34 рублей за одну поездку. Однако это не значит, что тариф повысится до этих цифр (или вообще повысится).

В то же время у городской администрации есть право увеличить тариф самостоятельно, без одобрения городского совета, но только до уровня инфляции. «По какому пути пойдём — я не готов сейчас сказать. Вопрос находится в процессе обсуждения», — резюмировал мэр.

В последний раз проезд в общественном транспорте дорожал в Орле 1 декабря минувшего года. Тогда стоимость поездки поднялась до 25 рублей (при оплате наличными) и до 22 рублей (при оплате картой).

ИА «Орелград»