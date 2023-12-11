Мосгорсуд оставил Коршунова под стражей

Опротестовать решение нижестоящей инстанции так и не удалось.

Этого добивалась защита орловца, сообщает телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Постановление о заключении под стражу вынес Басманный суд Москвы. Это произошло в марте текущего года. Ранее Александр Коршунов находился в Орле и на свободе, хотя и под подпиской о невыезде.

Само дело возбудили в конце 2021 года. Коршунов, который на данный момент отстранён от руководства УГИБДД УМВД области (но при этом не уволен с должности), обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

По данным «Коммерсанта», следствие считает, что в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял шестью фирмами, которые, благодаря его тогдашним полномочиям, получали различные льготы и преимущества. В частности, предполагается, что юрлицо, подконтрольное Коршунову, заключило с казённым учреждением «Орелтранссигнал» 16 госконтрактов на 55 миллионов рублей.

ИА «Орелград»