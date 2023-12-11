Губернаторские елки проведут в Орле и на ВДНХ

Андрей Клычков определился с условиями празднования Нового года.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился провести новогодние праздничные мероприятия «Губернаторская елка». Особенностью этого года станет то, что губернаторская елка будет проведена дважды: 21-22 декабря 2023 года на базе ВДНХ в Москве, где стенд Орловской области работает на выставке-форуме «Россия»; 27 декабря 2023 года – в Орле на базе туристического многофункционального комплекса «ГРИНН», расположенного на Кромском шоссе. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях совершенствования социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, а также поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

Департаменту образования Орловской области поручено принять меры организационного характера и обеспечить за счет бюджетных ассигнований питание, приобретение билетов на представление, сладких новогодних подарков и сувенирной продукции для участников губернаторской елки, назначенной на 27 декабря. Они будут предназначены для: детей, достигших высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности подтвержденных соответствующими грамотами и дипломами; обучающихся и воспитанников казенных и бюджетных общеобразовательных организаций Орловской области, достигших успехов в учебе, творчестве и спорте.

Приобретение сладких новогодних подарков также предусмотрено для обучающихся и воспитанников государственных образовательных организаций Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; обучающихся «Орловского лицея-интерната». Что касается губернаторской елки на ВДНХ, то здесь за казенный счет будут обеспечены проезд, проживание, питание, приобретение билетов на представление, сладких новогодних подарков и сувенирной продукции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей участников специальной военной операции. Департаменту образования поручено обеспечить их культурное обслуживание.

Кроме того, несколько категорий детей будут обеспечены вышеперечисленным по линии департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В их число попали воспитанники с ограниченными возможностями здоровья стационарных организаций соцобслуживания; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете и принявшие активное участие в общественно значимых акциях, конкурсах и выставках; дети военнослужащих, погибших в ходе вооруженных конфликтов, и инвалидов боевых действий (в том числе вследствие участия в специальной военной операции); ранее не принимавшие участие в губернаторской елке дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту.

Департаменту культуры поручено организовать подготовку и проведение новогоднего театрализованного представления для участников губернаторских елок, департаменту здравоохранения – обеспечить их медицинское сопровождение, в том числе принять меры, направленные на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Управлению МВД рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка при проведении губернаторской елки 27 декабря, включая мероприятия антитеррористического характера и безопасность дорожного движения при осуществлении перевозок детей автобусами. Региональному Управлению Роспотребнадзора рекомендовано обеспечить контроль качества кондитерской продукции для новогодних подарков и питания участников губернаторской елки.

ИА «Орелград»