Выбран разработчик ПСД для комплекса «Судбищенская битва»

11.12.2023 | 17:28 Культура, Новости

Эту миссию поручили ЗАО «Горпроект».

Фото: okmuseum.ru

Такое решение приняли на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Орловской области. Разработать проект и смету масштабной инициативы нужно до 31 июля будущего года. Исполнитель получит около 12 миллионов рублей.

Подрядчика выбирали без конкурса. Никаких возражений или вопросов в связи с этим на совещании не прозвучало.

Напомним, ожидается, что комплекс будет состоять из двух масштабных частей. Во-первых, мемориал появится на месте самой битвы, в Новодеревеньковском районе. Также предстоят существенные работы в областном центре – в Краеведческом музее и на соседних территориях, в том числе, в парке Орловская крепость и в сквере Богоявленской площади.

ИА «Орелград»


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