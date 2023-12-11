Выбран разработчик ПСД для комплекса «Судбищенская битва»

Эту миссию поручили ЗАО «Горпроект».

Такое решение приняли на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Орловской области. Разработать проект и смету масштабной инициативы нужно до 31 июля будущего года. Исполнитель получит около 12 миллионов рублей.

Подрядчика выбирали без конкурса. Никаких возражений или вопросов в связи с этим на совещании не прозвучало.

Напомним, ожидается, что комплекс будет состоять из двух масштабных частей. Во-первых, мемориал появится на месте самой битвы, в Новодеревеньковском районе. Также предстоят существенные работы в областном центре – в Краеведческом музее и на соседних территориях, в том числе, в парке Орловская крепость и в сквере Богоявленской площади.

ИА «Орелград»