Под Орлом водитель не смог дать взятку гаишнику

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве.

В Орловской области рассмотрено очередное уголовное дело о коррупции. Речь идет о факте мелкого взяточничества, который был установлен мировым судьей судебного участка Кромского района. Подсудимый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Как установил суд, в конце сентября 2023 года подсудимый следовал на своем личном автомобиле по трассе «М-2 Крым». На территории Кромского района он нарушил Правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения там, где это запрещено. Тем самым водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Нарушение ПДД не укрылось от внимания дежурившего на дороге наряда ДПС.

Инспектор остановил автомобиль, пояснил водителю причину остановки и предложил ему проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. В салоне полицейской машины правонарушитель попытался «уладить дело» и предложил сотруднику полиции взятку в размере 2100 рублей. Это была плата за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, что помогло бы водителю избежать ответственности.

Было установлено, что подсудимый положил купюры между передними сиденьями служебного автомобиля. Однако довести до конца свои преступные действия он не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку инспектор ДПС от получения взятки отказался. А взяткодатель стал фигурантом уголовного дела. Свою вину он признал и просил применить особый порядок судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»