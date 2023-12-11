Клычков возмутился работой «Орёлгосзаказчка»

Учреждение перенесло строительство проблемного объекта на будущий год.

Речь идёт о реконструкции автомобильной дороги «Сосково – Мураевка – Должонки» (в Сосковском районе). Её длина составляет 9,3 километра.

Как рассказал на сегодняшнем заседании областной администрации заместитель начальника «Орёлгосзаказчика» Николай Головко, завершение данной реконструкции перенесено на 2024-й год. При этом готовность объекта составляет более пятидесяти процентов.

Эта новость вызвала возмущение у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Вы просто свои недоработки этими переносами прикрываете. А я потом краснею на селекторах. В 20-х числах сейчас все пойдёте… Так давайте мы с выговорами перенесём. Выговор – перенос, выговор – перенос», – отреагировал губернатор.

Головко попытался оправдаться – дескать, подрядчик приступил к работам только в сентябре из-за отсутствия своевременного финансирования. Однако это не слишком успокоило Клычкова. В итоге он поручил «Орёлгосзаказчику» обеспечить выполнение всех проектов, назначенных на 2024-й, уже до 1 ноября будущего года.

Отметим, что дорогу в Сосковском районе стоят «с привлечением инвестиционных ресурсов ООО «Знаменский СГЦ»». Об этом ранее сообщал портал Орловской области. Реконструкция обойдётся в 848,9 миллионов рублей. Изначально объект должны были сдать 8 декабря.

ИА «Орелград»