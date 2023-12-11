В Орловской области затянулось строительство двух мостов

Однако ещё есть шансы сдать их вовремя.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в областной администрации, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

С докладом выступил заместитель начальника «Орёлгосзаказчика» Николай Головко. Помимо всего прочего, он рассказал о задержке со сдачей капитального ремонта двух мостов – через реки Цкань (в Болховском районе) и Рыбница (в Свердловском районе). Общая стоимость этих работ (вместе с проектированием) составляет 178,8 миллиона рублей.

Представитель прокуратуры уточнила у «Орёлгосзаказчика» степень готовности капремонта. Головко оценил её в 80% – по каждому из мостов.

«Объекты сложные, но есть все предпосылки к тому, что завершает. Немножко не вовремя начали работы», – посетовал замначальника «Орёлгосзаказчка».

По его словам, на обоих мостах предстоит доделать правые стороны. На данный момент подрядчики готовятся приступить к бетонированию, затем начнётся укладка асфальта.

Ранее Клычков возмутился тем, что «Орёлгосзаказчик» перенёс сдачу дороги в Сосковском районе на будущий год.

ИА «Орелград»