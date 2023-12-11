СК возбудит дело о нарушении прав орловского инвалида

Такое указание дал Александр Бастрыкин.

Новость сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

Речь идёт о 85-летнем жителе Орла – он является не только инвалидом, но и входит в социальную категорию «дети войны». Орловец проживает в доме, построенном в 1917-м году.

Пять лет назад здание признали аварийным. Установлено, что в помещении на стенах образовались трещины, потолки разрушаются, также имеются серьёзные проблемы с отопительной системой. В высокой степени износа находятся и другие инженерные системы.

В марте текущего года суд вынес решение – предоставить гражданину новое жильё. Однако постановление не исполнено до сих пор. В связи с этим глава СК поручил руководителю орловского Управления Петру Юдину возбудить уголовное дело, а также доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент в СУ СК России по Орловской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Бастрыкин отреагировал на видеообращение жителей Орла по поводу ввода мусороперерабатывающего комплекса.

ИА «Орелград»