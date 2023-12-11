В Орле не смогли вовремя построить многомиллионный туалет

Сроки сдачи объекта перенесены.

«Общественный санузел» должен был заработать в сквере Семьи (рядом с Александровским мостом) 10 декабря. Однако дата отодвинулась – пока на 28-е число текущего месяца.

Строительство обойдётся бюджету в 9 миллионов 863 тысячи 333 рубля и 33 копейки. Работы выполняет ООО «Спектр-НН».

Напомним, туалет будет платным, причём с возможностью как наличного, так и безналичного расчёта. В нём будет три секции (для мужчин, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Отсутствие нужного числа общественных туалетов является проблемой, которая беспокоит орловчан уже много десятилетий. Во время одного из прямых эфиров (в мае текущего года) губернатор Андрей Клычков посоветовал жителям и гостям города использовать для соответствующих целей туалеты в ресторанах и кафе.

ИА «Орелград»