На Орловщине увеличили прожиточный минимум

11.12.2023 | 12:09 Новости, Общество, Экономика

Он подрос на 185 рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внёс изменения в постановление регионального правительства от 13 сентября текущего года. Документ устанавливает региональный прожиточный минимум на 2024-й.

Цифры скорректировали в сторону увеличения. Так, базовый прожиточный минимум (на душу населения) вырос до 14 тысяч 371 рубля (с 14 тысяч 186 рублей). То есть – на 185 рублей.

Примерно так же изменились показатели, установленные по отдельным группам населения:

  • для трудоспособного населения – с 15 463 до 15 664 рублей,
  • для пенсионеров – с 12 200 до 12 359 рублей,
  • для детей – с 13 760 до 13 940 рублей.

ИА «Орелград»


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