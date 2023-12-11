На Орловщине увеличили прожиточный минимум

Он подрос на 185 рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внёс изменения в постановление регионального правительства от 13 сентября текущего года. Документ устанавливает региональный прожиточный минимум на 2024-й.

Цифры скорректировали в сторону увеличения. Так, базовый прожиточный минимум (на душу населения) вырос до 14 тысяч 371 рубля (с 14 тысяч 186 рублей). То есть – на 185 рублей.

Примерно так же изменились показатели, установленные по отдельным группам населения:

для трудоспособного населения – с 15 463 до 15 664 рублей,

для пенсионеров – с 12 200 до 12 359 рублей,

для детей – с 13 760 до 13 940 рублей.

ИА «Орелград»