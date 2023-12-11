Путин наградил главу Росреестра Орловской области

11.12.2023 | 12:55 Новости, Общество

Надежду Кацуру отметили Почётной грамотой президента.

Фото: Управление Росреестра по Орловской области

Соответствующее распоряжение лично утвердил сам Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области Надежда Кацура отмечена грамотой с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Других представителей нашего региона в списке нет.

Надежда Кацура родилась в 1960-м году в Брянской области. Окончила Калужский педагогический университет и Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

До приезда в Орёл её профессиональная деятельность была связана с Калужской областью, где она занимала ряд ответственных должностей. В 2015-м Кацура возглавила Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.

Фото: Управление Росреестра по Орловской области

ИА «Орелград»


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