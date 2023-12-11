Путин наградил главу Росреестра Орловской области

Надежду Кацуру отметили Почётной грамотой президента.

Соответствующее распоряжение лично утвердил сам Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области Надежда Кацура отмечена грамотой с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Других представителей нашего региона в списке нет.

Надежда Кацура родилась в 1960-м году в Брянской области. Окончила Калужский педагогический университет и Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

До приезда в Орёл её профессиональная деятельность была связана с Калужской областью, где она занимала ряд ответственных должностей. В 2015-м Кацура возглавила Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.

ИА «Орелград»