На Орловщине затянулся капремонт поликлиники Колпнянской ЦРБ

Объект должны были сдать в ноябре.

Тем не менее, пока что работы не завершены.

Ремонт здания выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая стоимость работ составляет около 46 миллионов рублей. Они начались в январе этого года.

Как рассказали сегодня в Департаменте здравоохранения Орловской области, на данный момент в здании запустили отопление, фасад утеплили и облицевали. Однако во внутренних помещениях продолжаются отделочные работы.

Планируется, что после завершения капитального ремонта в детском крыле поликлиники разместятся кабинеты педиатров, а также отдельный кабинет стоматолога, который будет работать именно с несовершеннолетними (ранее колпнянцы всех возрастов лечили зубы в одном помещении). Во взрослом – кабинеты терапевтов и профильных специалистов.

Также после открытия в поликлинике заработают специализированные кабинеты. В первом из них будут проводить гастроскопию, во втором – операции одного дня.

Здание ремонтирует ООО «Триада».

ИА «Орелград»