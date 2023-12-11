На Орловщине затянулся капремонт поликлиники Колпнянской ЦРБ

11.12.2023 | 14:12 Медицина, Новости

Объект должны были сдать в ноябре.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Тем не менее, пока что работы не завершены.

Ремонт здания выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая стоимость работ составляет около 46 миллионов рублей. Они начались в январе этого года.

Как рассказали сегодня в Департаменте здравоохранения Орловской области, на данный момент в здании запустили отопление, фасад утеплили и облицевали. Однако во внутренних помещениях продолжаются отделочные работы.

Планируется, что после завершения капитального ремонта в детском крыле поликлиники разместятся кабинеты педиатров, а также отдельный кабинет стоматолога, который будет работать именно с несовершеннолетними (ранее колпнянцы всех возрастов лечили зубы в одном помещении). Во взрослом – кабинеты терапевтов и профильных специалистов.

Также после открытия в поликлинике заработают специализированные кабинеты. В первом из них будут проводить гастроскопию, во втором – операции одного дня.

Здание ремонтирует ООО «Триада».

ИА «Орелград»


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