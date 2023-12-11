В Орле СК проверит сообщения о нападениях собак

11.12.2023 | 13:19 Закон и порядок, Новости, Общество

Они происходили на Комсомольской улице.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official / Анастасия Васичева

Органы Следственного комитета по Орловской области начали производство доследственной проверки по сообщениям СМИ о нападениях бродячих собак. По предварительной информации, они происходили на Комсомольской улице у зданий, относящихся к ОГУ имени Тургенева. При этом от «друзей человека» страдали школьники и студенты.

«Следователями в рамках проверки будут установлены все имеющиеся факты нападений собак», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

Отметим, что изначально информация появилась не в СМИ, а в соцсетях. Пользовательница сообщила о проблеме губернатору – в комментариях к его последнему прямому эфиру «ВКонтакте».

«Пишу от лица студентов ОГУ имени И.С. Тургенева. Возле корпусов номер 1 и номер 4 бегает стая собак. Которая ведёт себя крайне агрессивно, кидается на проходящих мимо людей, в том числе, на детей. Сегодня собаки набросились на мальчика. Многих студентов покусали. Большая просьба принять меры», – высказалась девушка.

«Уже дал поручение», – ответил Клычков.

Ниже к губернатору обратились сразу несколько человек, пострадавших от собак на Комсомольской. Интересно, что судя по этим сообщениям, нападения начались ещё, как минимум, в августе текущего года.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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