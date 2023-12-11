Завтра литературную и культурную столицы России соединит дополнительный поезд

Добраться из Орла в Петербург станет проще.

Как рассказали в РЖД, с 12 декабря начнёт курсировать поезд №203 «Санкт-Петербург – Белгород» и №204 «Белгород – Санкт-Петербург». Он будет ходить по чётным дням, делая остановку в Орле.

Следуя из Петербурга, поезд будет прибывать в столицу Орловщины в 13 часов 26 минут. Двигаясь в обратном направлении, состав будет отправляться из Орла рано утром, в 5 часов 25 минут.

ОАО «РЖД» регулярно увеличивает количество рейсов в связи с новогодними праздниками, а также в сезон отдыха и отпусков. Очевидно, на «длинных каникулах» многие россияне, в том числе, орловцы, захотят посетить культурную столицу и познакомиться с её достопримечательностями или освежить их в памяти.

Напомним, что Орёл, в свою очередь, был официально признан «Литературной столицей России» в 2021-м году.

ИА «Орелград»