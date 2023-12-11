Орловская область получит сотни миллионов на модернизацию школ

Предполагаемые объемы федеральных траншей были увеличены.

Орловская область по ряду важных направлений в 2024 году получит от федерального центра больше денежных средств, чем изначально планировалось. Это стало известно после того, как в окончательной редакции был сверстан федеральный бюджет. Необходимые поправки затем внесли и депутаты Орловского облсовета в проект бюджета региона на 2024 год, который, напомним, также был утвержден в окончательной редакции на прошедшей сессии регионального парламента.

Согласно документу, по сравнению с первым чтением были увеличены федеральные средства на: модернизацию школьных систем образования – с 480,5 до 684,6 миллиона рублей; на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – с 38,6 до 109,4 миллиона рублей; на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения – с 32,6 до 191,5 миллиона рублей.

Кроме того, с 23,9 до 60,1 миллиона рублей был увеличен объем федеральных трансфертов, которые в 2024 году будут выделены Орловской области на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Кстати, по итогам рассмотрения проекта во втором чтении расходы областного бюджета на будущий год в целом были увеличены на 446,5 миллиона рублей.

К примеру, внесены поправки, предусматривающие: увеличение заработной платы работникам областных учреждений (660,4 миллиона рублей); увеличение заработной платы работникам образовательных организаций муниципальных образований в виде субвенции на обеспечение образовательного процесса (427 миллионов рублей); выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС (92,9 миллиона рублей); проведение мероприятий по мобилизационной подготовке (4 миллиона рублей).

ИА «Орелград»