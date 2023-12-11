В Орловской области заметно сократилась рождаемость

Демография региона по-прежнему находится в «зоне турбулентности».

В Орловской области демографическая ситуация в январе-сентябре 2023 года характеризовалась процессом естественной убыли населения: число умерших граждан превысило число родившихся в 2,3 раза. Такие данные содержатся в информационном бюллетене о социально-экономическом развитии региона, опубликованном на официальном сайте Орловской области.

Из отчета следует, что число родившихся в январе-сентябре 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 303 человека, или на 8 процентов, и составило 3500 человек. Впрочем, и количество умерших уменьшилось – на 1215 человек, или на 12,9 процента относительно января-сентября 2022 года. Всего в регионе за отчетный период времени ушел из жизни 8191 человек.

Ранее правительство региона в своем прогнозе на три года вперед отметило, что демографическая ситуация в Орловской области остается достаточно сложной. Так, на начало 2023 года численность местного населения составляла 700,3 тысячи человек, сократившись за 2022 год на 9,7 тысячи человек, или на 1,4 процента. Сокращение числа жителей в 2022 году произошло за счет естественной (минус 7193 человека) и миграционной (минус 2554 человека) убыли населения.

«Естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов в регионе, – следует из правительственного документа. – Основной причиной процесса депопуляции в Орловской области является превышение числа умерших над числом родившихся». В 2022 году это превышение составляло 2,5 раза, сейчас оно немного снизилось, но продолжает оставаться тревожным. Более того, из правительственного прогноза следует, что на протяжении трехлетнего прогнозного периода число умерших по-прежнему будет превышать число родившихся, что «связано с ожидаемым увеличением доли лиц старших возрастов и сокращением числа женщин репродуктивного возраста».

«В связи с этим в прогнозном периоде 2024-2026 годов сохранится тенденция сокращения численности населения Орловской области, – говорится в прогнозе. – Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составит 692,4 тысячи человек, сократившись на 7,9 тысячи человек, или на 1,1 процента относительно 1 января 2023 года. Среднегодовая численность населения в 2023 году составит 696,3 тысячи человек и сократится относительно 2022 года на 8,8 тысячи человек, или на 1,3 процента».

По прогнозу, на 1 января 2026 года численность постоянного населения Орловской области составит уже 681,2 тысячи человек и сократится относительно соответствующей даты 2023 года на 19,1 тысячи человек, или на 2,7 процента. Среднегодовая численность постоянного населения области сократится с 696,3 тысячи человек в 2023 году до 679,9 тысячи в 2026 году.

ИА «Орелград»