В Орловской области растет торговый оборот

Орловские торговцы продали различных товаров на 16,4 миллиарда рублей.

Оборот розничной торговли в январе-октябре 2023 года в Орловской области сложился в сумме 155,7 миллиарда рублей, или 102,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Только в октябре региональными торговцами было реализовано товаров на общую сумму 16,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах оказалось на 5,1 процента больше показателя октября предыдущего года. Такие оперативные данные приводит Орелстат в своем отчете о социально-экономическом развитии региона.

«Оборот розничной торговли на 97,1 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – сообщается в документе. – Доля розничных рынков и ярмарок – 2,9 процента (в январе-октябре 2022 года – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно)».

В структуре оборота розничной торговли наблюдается привычная тенденция – на товары непродовольственной группы приходится чуть больше продаж, чем на продукты питания. Так, за отчетный период времени, по оценкам аналитиков, доля продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в розницу составила 47,4 процента от всего такого оборота. Соответственно оставшиеся 52,6 процента – это доля секторы непродовольственных продаж.

«По сравнению с январем-октябрем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,1 процента, второй – на 2,2 процента, – добавили в Орелстате. – Оборот оптовой торговли в январе-октябре 2023 года сложился в сумме 223,7 миллиарда рублей, или 115,6 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Субъектами малого предпринимательства сформировано 36,6 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»