В Советском районе десять аварийных домов попали в зону КРТ

Администрация Орла определила новую территорию для комплексного развития.

Постановление подписано мэром Юрием Парахиным 7 декабря. Принято решение о комплексном развитии территории между Наугорским шоссе, улицей Цветаева и гаражным кооперативом «Транзистор». Площадь указанной территории составляет 2,61 га.

Утвержден перечень объектов капитального строительства, хозяйственных построек, гаражей, подлежащих сносу или реконструкции, а также земельных участков, подлежащих изъятию, на улицах Антонова, Плещеевская и Наугорском шоссе. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Срок реализации КРТ – 10 лет. Минимальный объем строительства жилья – 23 490 кв. м. Договор о развитии территории будет заключен с победителем открытого конкурса, который поручено организовать управлению градостроительства Орла.

ИА “Орелград”