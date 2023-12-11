В Советском районе десять аварийных домов попали в зону КРТ

11.12.2023 | 13:11 Важное, Новости, Строительство

Администрация Орла определила новую территорию для комплексного развития.

Постановление подписано мэром Юрием Парахиным 7 декабря. Принято решение о комплексном развитии территории между Наугорским шоссе, улицей Цветаева и гаражным кооперативом «Транзистор». Площадь указанной территории  составляет 2,61 га.

Утвержден  перечень объектов капитального строительства, хозяйственных построек, гаражей, подлежащих сносу или реконструкции, а также земельных участков, подлежащих изъятию, на улицах Антонова, Плещеевская и Наугорском шоссе. Ознакомиться с ним можно по ссылке.  Срок реализации КРТ – 10 лет. Минимальный объем строительства жилья – 23 490 кв. м. Договор о развитии территории будет заключен с победителем открытого конкурса, который поручено организовать управлению градостроительства Орла.

ИА “Орелград”

 

 

 


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