В благоустройство Орла вложат 22 миллиарда рублей

Мэрия обновила параметры инвестиционной муниципальной программы.

Мэр Юрий Парахин утвердил в обновленной редакции ведомственную целевую «Муниципальную адресную инвестиционную программу на 2022- 2026 годы». В частности, в новой редакции был изложен ее паспорт, а также раздел о программных мероприятиях и показателях результата их выполнения. Финансовому управлению администрации города предписано осуществлять финансирование за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла, согласно новой редакции документа.

Общий объем финансирования теперь прогнозируется в сумме 22,224 миллиарда рублей, в том числе 17,832 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета. За счет средств бюджета Орловской области будут профинансированы мероприятия на общую сумму 3,553 миллиарда рублей, за счет средств бюджета города Орла – на сумму 838,97 миллиона. В частности, в 2024 году объем финансирования составит 7,129 миллиарда рублей, из которых 5,581 миллиарда поступит из федерального бюджета, а 1,383 миллиарда – из казны региона. Доля муниципальной казны в будущем году составит 165,01 миллиона рублей.

Как следует из паспорта программы, ее основная цель заключается в социально-экономическом развитие города, включая повышение уровня и качества жизни населения. По итогам реализации программы панируется «создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией». Бюджетные инвестиции будут осуществляться в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного и инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности.

Кроме того, программой предусмотрена реализация социально значимых и укрупненных инвестиционных проектов, причем не только капитального строительства, но и реконструкции, реставрации и модернизации существующих объектов. Например, в программу включено строительство улично-дорожной сети и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе (территория, ограниченная улицей Михалицына, переулком Керамическим, полосой отчуждения железной дороги и улицей Раздольной), строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная», капитальный ремонт улично-дорожной сети (улицы Привокзальная, Грузовая, Старо-Московская, 1-я Курская, Абрамова и Соколова), реконструкция Колхозного моста через реку Орлик, строительство станции умягчения на Комсомольском ВЗУ и 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу реки Ока, строительство детских садов на улице Грановского и в переулке Керамическом и многое другое.

ИА «Орелград»