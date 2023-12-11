В Орле освятили машины военной полиции

Военнослужащие также исповедались и причастились.

В Орле благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов освятил служебный автотранспорт военной полиции. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Произошло это по окончании литургии в Богоявленском соборе, который посетил личный состав военной полиции города Орла.

«За богослужением военнослужащие исповедались и причастились Святых Христовых Таин, – добавили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии Русской Православной Церкви. – Отец Василий поблагодарил воинов за их нелегкое служение, пожелал Божией помощи, сил и терпения».

А чуть ранее губернатор Андрей Клычков наградил протоиерея Василия Иванова за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Произошло это после оглашения Инвестиционного послания. Глава региона вручил награды орловцам, которые активно помогают участникам СВО, и специальной военной операции. Кстати, среди награжденных был и митрополит Орловский и Болховский Тихон. Священнослужители были отмечены медалями «За помощь специальной военной операции».

«На нынешнем историческом рубеже с огромной и непреклонной силой проявилось наше единение. Вера в правду и справедливость, в победу России, – цитируют Андрея Клычкова в митрополии по материалам пресс-службы губернатора. – Орловский бизнес, простые граждане, бюджетные учреждения и общественные организации, волонтеры и Церковь – все вносят свою лепту в общее дело. Не считаясь со временем, затратами, реальной опасностью, которая подстерегает на фронтовых дорогах, вы собираете и доставляете грузы, оказывая бесценную поддержку действующей Армии. Я горжусь тем, что мы вместе – орловский трудовой фронт, надежный тыл – пишем победную историю страны».

ИА «Орелград»