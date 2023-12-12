Орловец угрожал топором супруге на глазах у дочери

Действия мужчины были оценены в рамках уголовного права.

Стали известны детали судебного процесса над жителем Кромского района, который предстал перед мировым судом по обвинению в угрозе убийством. Приговор в первой инстанции был вынесен в середине октября и теперь вступил в силу. Ранее несудимый гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ. Его жертвами стали бывшая супруга и дочь.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в конце августа 2023 года. В тот день подсудимый на территории домовладения своей бывшей жены в очередной раз серьезно с ней поссорился. Словесный конфликт с бывшей супругой вспыхнул в прихожей. Затем мужчина приступил к активным действиям. Он схватил топор, подошел к бывшей жене практически вплотную и занес топор над ее головой, пригрозив такими словами: «Убью! Зарублю!».

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, женщина закричала и позвала на помощь свою дочь. Увидев ее, мужчина вышел на улицу, а экс-супруга и дочь спрятались от него в комнате. Суд установил, что они реально боялись за свою жизнь, поскольку бывший «отец семейства» вел себя очень агрессивно и «всем своим видом давал понять, что намерен привести высказанную угрозу в исполнение». Полицию потерпевшие вызвали после того, как он перерубил электрические провода на улице, которые вели к дому.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением не согласился. По его версии, когда он вошел в дом, экс-супруга и дочь начали его оскорблять. Они вообще, с его слов, превратили его жизнь в кошмар, так как не разрешали ему заходить в дом и готовить себе еду, отнимали у него продукты. Пожаловался он и на то, что экс-супруга повесила замки на все комнаты и сараи. За топор схватился потому, что «у него накопилось на душе». Причем никого убивать не собирался, а провода перерубил для того, чтобы потерпевшие не смогли смотреть телевизор.

Словом, подсудимый вины не признал, но суд счел ее доказанной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и показаниям свидетелей. Экс-супруга, например, рассказала, что ее бывший муж всегда становится агрессивным, когда выпьет. А в тот день он был нетрезв. Конфликт же вспыхнул после того, как он взял болгарку и начал спиливать все замки на хозяйственных постройках. Итогом процесса стало то, что мужчина получил наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

ИА «Орелград»