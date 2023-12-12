«Дорожная служба» может стать акционерным обществом

Решение примет облсовет.

Сегодня тема обсуждалась на заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам. Подробности рассказал «Орёлтаймс».

Новость о том, что Государственное унитарное предприятие «Дорожная служба» предлагается преобразовать в акционерное общество, сообщила глава областного Департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. По её словам, также рассматривался вариант о трансформации в бюджетное учреждение, но его отклонили.

Причин несколько – во-первых, это дополнительно нагрузит региональную казну, во-вторых, в таком статусе «Дорожная служба» не сможет привлекать средства кредитных организаций.

«Вы должны исходить из того, что выгодно для области. Бюджетное учреждение — чёткий контроль, жёсткие госзадания, прозрачные финансовые потоки, тяжело будет вывести активы и имущество. А вот при АО это будет легче сделать», — заметил глава комитета Сергей Потёмкин.

В итоге вопрос решили вынести на ближайшую сессию облсовета.

ИА «Орелград»