В Орле замерзает 909-й квартал

12.12.2023 | 17:12 ЖКХ, Новости

Виновник неизвестен.

Фото: ИА «Орёлград»

Информацию в соцсетях сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

В адрес известного депутата поступают многочисленные жалобы от жителей квартала. В их квартирах холодно. Однако найти виновных не смог даже опытный «народный избранник».

«Как и в прошлый раз, Гортеплоэнерго ссылается на ЖЭУ, ЖЭУ на Гортеплоэнерго, чиновники в ситуацию не вмешиваются – заняли позицию сторонних наблюдателей», – рассказал депутат.

Также Вдовин сообщил, что направил мэру города обращение о необходимости срочного решения данного вопроса. «Как готовились к отопительному сезону и какова цена многочисленным отпискам и докладам о готовности к отопительному сезону?», – задался риторическим вопросом первый замспикера орловского парламента.

ИА «Орелград»


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