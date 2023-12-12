Во Мценской ЦРБ недоплачивали медработникам

Нарушения вскрыла прокуратура.

Речь идёт о специальной дополнительной социальной выплате, установленной для медицинских работников. Как выяснила Мценская межрайонная прокуратура, 11 работников данного учреждения не попали в соответствующий реестр – без отсутствия каких-либо оснований.

В итоге орловцы не получили положенные им по закону дополнительные денежные средства.

Прокуратура направила в суд исковые заявления об исправлении этого нарушения. Требования были удовлетворены.

«Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры», – отметили в ведомстве.

Ранее в Орле по материалам органа надзора возбудили дело в связи с нападениями собак на Комсомольской улице.

ИА «Орелград»