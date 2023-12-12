Во Мценской ЦРБ недоплачивали медработникам

12.12.2023 | 16:03 Закон и порядок, Медицина, Новости

Нарушения вскрыла прокуратура.

Мценская ЦРБ. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Речь идёт о специальной дополнительной социальной выплате, установленной для медицинских работников. Как выяснила Мценская межрайонная прокуратура, 11 работников данного учреждения не попали в соответствующий реестр – без отсутствия каких-либо оснований.

В итоге орловцы не получили положенные им по закону дополнительные денежные средства.

Прокуратура направила в суд исковые заявления об исправлении этого нарушения. Требования были удовлетворены.

«Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры», – отметили в ведомстве.

Ранее в Орле по материалам органа надзора возбудили дело в связи с нападениями собак на Комсомольской улице.

ИА «Орелград»


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