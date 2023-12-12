Орловцам напомнили, как правильно записаться к врачу

Поясняет департамент здравоохранения Орловской области.

Поводом для публикации стали жалобы на невозможность дозвониться в местные регистратуры, отмечают чиновники. Следует пользоваться бесплатным единым номером 122. Звонки принимают по будням с 8:30 до 17:30 (в пятницу до 16:30). Можно вызвать врача на дом, записаться к терапевту, педиатру, а также к специалистам, у которых есть свободные окна для приема на ближайшие две недели. Также можно воспользоваться региональным порталом.

«По номеру 122 нельзя записаться в консультативную поликлинику НМКЦ, областную поликлинику, а также поликлинику онкодиспансера», – уточнили в депздаве.

Напомним, в октябре департамент сообщал, что ежедневно в колл-центр, обеспечивающий работу по единому номеру 122, поступает в среднем около 300 звонков. В понедельник и пятницу принимают по полторы тысячи обращений. К системе в этом году уже подключили все поликлиники региона, включая районные.

ИА “Орелград”