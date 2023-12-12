Департамент надзорной деятельности уточнил число счастливых дольщиков

12.12.2023 | 13:23 Новости, Строительство

Еще по пяти долгостроям в Орловской области выплатят компенсации.

Фото управления стройнадзора

Решение было принято в ходе заочного голосования наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий».  Об этом в своем эфире в соцсетях уже сообщал губернатор. Департамент надзорной и контрольной деятельности уточнил детали. Принято решение о выплате возмещения дольщикам, вложившим средства в возведение дома № 9 по улице Жадова в Змиёвке  (ООО «Пенобетон-Орел»), дома  № 15, 19 по улице Северной и  № 1, 4 по улице Родниковой в деревне Образцово (ООО «Проспект»). Всего выплаты получат 38 граждан.

На сайте правительства Орловской области в перечне проблемных объектов долевого строительства остаются семь объектов.

Напомним,  директора ООО «Пенобетон-Орел» отправили в колонию на шесть лет. Дольщики потеряли около 22 млн рублей. Организатора сомнительных схем в ООО «Проспект» приговорили к отбыванию двух лет и одного месяца в колонии общего режима. Ущерб, нанесенный обманутым дольщикам, составил 16,4 миллиона рублей.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования