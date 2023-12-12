Департамент надзорной деятельности уточнил число счастливых дольщиков

Еще по пяти долгостроям в Орловской области выплатят компенсации.

Решение было принято в ходе заочного голосования наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий». Об этом в своем эфире в соцсетях уже сообщал губернатор. Департамент надзорной и контрольной деятельности уточнил детали. Принято решение о выплате возмещения дольщикам, вложившим средства в возведение дома № 9 по улице Жадова в Змиёвке (ООО «Пенобетон-Орел»), дома № 15, 19 по улице Северной и № 1, 4 по улице Родниковой в деревне Образцово (ООО «Проспект»). Всего выплаты получат 38 граждан.

На сайте правительства Орловской области в перечне проблемных объектов долевого строительства остаются семь объектов.

Напомним, директора ООО «Пенобетон-Орел» отправили в колонию на шесть лет. Дольщики потеряли около 22 млн рублей. Организатора сомнительных схем в ООО «Проспект» приговорили к отбыванию двух лет и одного месяца в колонии общего режима. Ущерб, нанесенный обманутым дольщикам, составил 16,4 миллиона рублей.

ИА “Орелград”