В Орловской области изъяли 64 килограмма наркотиков

Такова статистика с начала года.

Борьбу с незаконным оборотом веществ обсудили на Антинаркотической комиссии Орловской области, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Оказалось, что в текущем году в регионе зарегистрировано 479 наркопреступлений, что меньше показателей 2022-го года, правда, незначительно (на 2%). Из незаконного оборота изъято около 64 килограммов наркотических веществ. В регионе проведено 278 профилактических мероприятий, в том числе – комплексная операция «Мак».

«Особая тема – всё, что связано с ситуацией на Украине. Эксперты уже давно отмечают, что эта страна стала настоящим наркотическим хабом», – подчеркнули в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Сам Клычков, выступая на заседании, отметил, что ситуация остаётся под контролем. «Тем не менее, с учётом всех рисков и угроз, требуется уделять повышенное внимание таким задачам, как мониторинг интернет-пространства и профилактика наркомании среди несовершеннолетних», − высказался губернатор.

ИА «Орелград»