Орловцы призвали себя не портить новогодние декорации

12.12.2023 | 11:17 Новости, Общество

Зафиксированы первые проявления вандализма.

Фото: ИА “Орелград”

Любопытное видеообращение распространила пресс-служба администрации Орла. На нём одни жители города, которые прогуливаются на площади и по улице Ленина, украшенных к Новому году, призывают других бережнее относиться к праздничным декорациям.

Как отмечает мэрия, трудности бывают разного рода. Некоторые орловцы виснут на элементах новогодних конструкций или пытаются забраться на них, например, желая сделать выразительный кадр. Другие, наоборот, идут «вглубь» и пробуют проникнуть в самый центр украшений, где находятся электропровода. Также горожане, видимо, заворожённые красотой, бегают у фигур, пересекая проезжую часть в неположенных местах.

Кроме того, нашлись и орловцы, которые оставляют внутри украшений бытовой мусор. «Приглашаем всех оценить украшения в центре города. И пусть ваша прогулка будет красивой и безопасной!», – резюмировали в пресс-службе горадминистрации.

ИА «Орелград»


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