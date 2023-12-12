В Орле возбудили дело в связи с нападениями собак

Они происходили на Комсомольской улице.

Ранее прокуратура Заводского района провела соответствующую проверку. Как установил орган надзора, на данный момент решение проблемы бродячих собак возложено на «Спецавтобазу». Ещё в августе муниципальное учреждение заключило контракт с ООО «ЭкоСервис» – на оказание услуг в данной сфере (по отлову, содержанию, лечению, вакцинации и стерилизации животных без владельцев).

Однако в период с 1-го по 10-е декабря на территории, прилегающей к главному корпусу ОГУ имени Тургенева (улица Комсомольская, 95), «бездомыши» искусали как минимум на троих граждан. Орловцам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Прокуратура передала эти данные в Следственный комитет. СУ СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Отметим, что о проблеме стало известно из комментариев к очередному прямому эфиру губернатора. На нападения собак на Комсомольской жаловались, в том числе, сами пострадавшие. При этом ряд жалоб относился не к декабрю, а как раз к августу, когда «Спецавтобаза» и «ЭкоСервис» подписали контракт.

ИА «Орелград»