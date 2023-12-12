Орловец повредил лицо и руки на пожаре

12.12.2023 | 11:24 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Новосильском районе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в МЧС накануне в 8 часов 49 минут. В селе Вяжи-Заверх горел жилой деревянный дом.

Когда сотрудники ведомства прибыли на место, огонь полностью овладел кровлей. Также он грозил распространиться внутрь дома, на соседнее жилое строение и хозяйственную постройку.

В итоге, благодаря вмешательству пожарных и добровольцев, сгорела только кровля дома. Уже после ЧП к медикам обратился 52-хлетний мужчина, получивший ожоги лица и рук.

На месте работали сотрудники 28-й пожарно-спасательной части Новосильского района. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 15 раз. 7 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, 8 выездов – на другие происшествия.

ИА «Орелград»


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