В облправительстве назвали цены на куриные яйца

Вопрос подняли в соцсетях орловского губернатора.

Накануне Андрей Клычков провёл очередной прямой эфир «ВКонтакте». В комментариях к нему обратился один их жителей Орловской области.

«Как Вы относитесь к ценам на куриные яйца в нашем регионе?», – задал вопрос мужчина.

Ему ответили с официального аккаунта областного Департамента промышленности и торговли.

Прежде всего, чиновники сослались на то, что «в Орловской области отсутствует промышленное производство яйца куриного», поэтому цены на потребительском рынке зависят от отпускных цен производителей и поставщиков. Указывается, что куриные яйца приезжают на Орловщину из Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тульской областей.

По мнению департамента, в настоящее время объём товарного предложения соответствует покупательскому спросу. Орловцы могут приобрести товар по следующим ценам:

в супермаркетах «Магнит» – от 99,99 до 121,39 рублей за 10 штук, в зависимости от категории,

в супермаркетах «Пятёрочка» – от 94,99 до 129,99 рублей за 10 штук.

Тем не менее, чиновники признали рост цен на яйца и даже назвали его причины. Их оказалось множество: рост себестоимости производства, повышение тарифов на энергоносители, увеличение стоимости оборудования и комплектующих, а также подорожание молодняка и племенного яйца.

Напомним, что в некоторых регионах яйца, взлетевшие в цене, стали продавать поштучно. Такие прецеденты отмечены в Москве, Новосибирске, Оренбурге, Крыму, Свердловской области.

ИА «Орелград»