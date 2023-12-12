Прокуратура помогла ста детям-сиротам оперативно получить жильё

12.12.2023 | 14:02 Закон и порядок, Новости, Общество

Такого результата добились в Орле за три года.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Сегодня в администрации Орла торжественно вручили ключи от квартир 14 детям-сиротам. В церемонии приняли участие первый замгубернатора в областном правительстве Владимир Ивановский и спикер регионального парламента Леонид Музалевский, а также прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Всего в текущем году жилыми помещениями обеспечили около 240 детей-сирот, из которых 36 уже воспользовались сертификатами и приобрели жильё.

Как отметили в органе надзора, органы местного самоуправления не всегда активно подходят к решению данного вопроса. В связи с этим приходится принимать меры прокурорского реагирования. Так, в декабре 2022-го и январе 2023-го главам муниципальных образований были объявлены предостережения о недопустимости затягивания закупочных процедур.

После прокуратура осуществляла непрерывное надзорное сопровождение этих мероприятий. Всего в течении последних трёх лет последовательное прокурорское вмешательство позволило сократить очередь сирот на получение жилья примерно на 100 человек.

ИА «Орелград»


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