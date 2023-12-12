Орловщине не дали денег на инженерную школу

12.12.2023 | 15:08 Новости, Образование

Проект не вошёл в десятку лучших.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Получили информацию о том, что заявка по нашему опорному вузу по созданию передовой инженерной школы, к сожалению, не вошла в первую десятку проектов, получивших федеральное финансирование», – признался губернатор.

Тем не менее, Клычков оптимистично добавил, что данная инициатива уже получила высокую оценку в федеральном правительстве. Поэтому работа по данному направлению обязательно будет продолжена.

Напомним, что проект предложил Орловский государственный университет. Всего в конкурсе «Передовые инженерные школы» участвовали около 70 структур, но в число победителей, получающих право на финансирование, вошли лишь десять.

Ранее Клычков уже отмечал важность этой инициативы для орловского образования.

ИА «Орелград»


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