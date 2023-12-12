На Орловщине начал действовать запрет на использование пиротехники

Он продлится до 14 января.

С сегодняшнего дня в Орловской области вводится временный запрет на использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей. Соответствующее решение было принято на оперативном штабе региона, который проводился 6-го декабря.

Запрет вводится до 14 января. Его цель – соблюсти требования общественной безопасности на массовых мероприятиях.

Ранее в Орловской области ввели запрет на продажу пиротехнических изделий. Он действует до 31 декабря. Не исключено, что впоследствии ограничительные меры будут продлены.

ИА «Орелград»