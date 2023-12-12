На Орловщине начал действовать запрет на использование пиротехники

12.12.2023 | 13:24 Закон и порядок, Новости

Он продлится до 14 января.

Фото: yandex.ru/maps / “Небесные салюты”

С сегодняшнего дня в Орловской области вводится временный запрет на использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей. Соответствующее решение было принято на оперативном штабе региона, который проводился 6-го декабря.

Запрет вводится до 14 января. Его цель – соблюсти требования общественной безопасности на массовых мероприятиях.

Ранее в Орловской области ввели запрет на продажу пиротехнических изделий. Он действует до 31 декабря. Не исключено, что впоследствии ограничительные меры будут продлены.

ИА «Орелград»


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