В Орле коммунальные службы перешли в усиленный режим работы

Такое решение приняли в горадминистрации.

Коммунальные службы Орла переходят в работу в режиме повышенной готовности. Такая ситуация продлится как минимум до ближайшего понедельника. Дальнейшее будущее зависит от погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение обосновано общим ухудшением погоды, а также затянувшимися снегопадами. На деле это означает, что «Спецавтобаза» увеличит число водителей и спецмашин за счёт муниципальных предприятий. В том числе – «Орёлводоканала», «ТТП», «Квадры» и других.

Также в уборке снега помогут строительные организации и некоторые хозяйствующие субъекты. Помощь будет осуществляться на основе прямых краткосрочных контрактов.

«Если в минувшую ночь в зимнем содержании улично-дорожной сети было задействовано 77 единиц техники, то сегодня эта цифра должна возрасти минимум до 150», – дал поручение мэр Орла Юрий Парахин. Также он подчеркнул, что внимание необходимо уделять не только центральным дорогам, но и тротуарам, межквартальным проездам и частному сектору.

ИА «Орелград»