Запрет на выезд из России получили 76 тысяч орловцев

Ограничения наложили судебные приставы-исполнители.

В Орловской области в текущем году судебными приставами-исполнителями было вынесено свыше 76 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве напоминают, что возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений. Поскольку приближаются новогодние каникулы, тема для многих становится все более актуальной. Должник может столкнуться с неприятностями на границе, если заранее не позаботится о выполнении своих обязательств.

«Получить информацию о наличии ограничения права выезда за границу можно на портале Госуслуг в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России», – рассказали в пресс-службе УССП. – Сервис позволяет гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отображаются на главной странице личного кабинета».

Есть и другие способы, в том числе интерактивные. Например, можно воспользоваться сервисом «Ход исполнительного производства». Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны с его помощью можно получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах. Напоминают в Управлении ФССП и о том, что ведомственные сервисы позволяют не только узнать о своих долгах по исполнительным производствам, но и оперативно погасить их. Возможно, вовремя принятые меры позволят части орловцев без проблем провести новогодние каникулы в более теплых краях.

ИА «Орелград»