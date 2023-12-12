В Орле повысили престиж библиотечного образования

ОГИК подвел итоги Всероссийского конкурса «Library skills».

Всероссийский конкурс «Library skills», направленный на повышение престижа библиотечного образования и профессии, завершил свою работу. Его итоги озвучил Орловский государственный институт культуры. Как пояснили в вузе, конкурс проходил в ноябре-декабре 2023 года под эгидой кафедры библиотечно-информационной деятельности. Он был всероссийским, но открытым, то есть с международным участием. В этом году в нем приняло участие около 60 обучающихся выпускных курсов вузов и колледжей.

Все конкурсанты обучаются по таким направлениям подготовки, как «Библиотечно-информационная деятельность» и «Библиотековедение». Заявки на участие в конкурсе поступили из разных регионов России, в том числе из Новосибирска, Самары, Иваново, Тулы, Уфы, Волгограда, Саратова и Обояни. Международный формат мероприятию придало участие в конкурсе представителе Беларуси (Минск) и Казахстана (Алматы).

«В рамках первого этапа конкурса участники прошли тестирование по профессиональным дисциплинам, – сообщили в ОГИК. – На втором этапе участники продемонстрировали свои креативные и творческие навыки при выполнениизадания «Библиотека будущего: кадры».

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: среди обучающихся вузов первое место заняла Виктория Силина из Орловского государственного института культуры; среди обучающихся колледжей первенствовала Аделина Валидова из колледжа Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Сразу несколько участников разделили между собой вторые и третьи места.

«Остальные участники получили именной сертификат. Студенты колледжей также получили профориентационные материалы», – подытожили в ОГИК.

ИА «Орелград»