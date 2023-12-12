Налоговики отчитались о контрольной работе на миллиард

Изменение подхода к проведению контроля принесло немалые деньги.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, в ведомстве прошло заседание коллегии, участники которого подвели итоги контрольно-аналитической работы. Руководитель УФНС Ирина Емельянова, в частности, отметила, что в последние годы налоговые органы изменили подход к проведению мероприятий налогового контроля. Причем бизнес отнесся к этому с пониманием, новшество уже принесло немалые плоды в виде дополнительных поступлений в консолидированный бюджет.

«Основная задача состоит в побуждении налогоплательщиков к самостоятельному отказу от инструментов минимизации налогов и добровольному уточнению налоговых обязательств, – пояснила Ирина Емельянова. – Всего по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы УФНС России по Орловской области за 11 месяцев текущего года в консолидированный бюджет поступило более 1,1 миллиарда рублей».

В областной налоговой службе добавили, что около 90 процентов указанной суммы составили именно поступления от самостоятельного уточнения налоговых обязательств самими плательщиками. В ведомстве достижение таких результатов объясняют открытым информированием бизнеса о результатах оценки налоговых рисков в ходе проводимой адресной работы.

«Конечным результатом контрольно-аналитической работы налоговых органов является снижение административного давления на бизнес, – добавили в региональном Управлении ФНС. – Проведение выездных проверок носит точечный характер, охват проверками минимален и в орловском регионе составляет в год менее двух плательщиков из тысячи».

ИА «Орелград»