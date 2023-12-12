В Орле пройдет выставка экранизированных книг

Очередное любопытное мероприятие для жителей и гостей Орла подготовила «Бунинка».

Выставка «Смотрим фильм – читаем книгу» пройдет в Орле с 14 по 19 декабря в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Она будет организована в отделе абонемента образовательных услуг. Экспозиция составлена из известных книг, по мотивам которых были сняты культовые фильмы и сериалы. Среди них имеются знаменитые романы советских авторов, в том числе Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон», Василия Шукшина «Калина красная» и Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Нашлось место на выставке и произведениям современных авторов. Здесь организаторы отмечают произведения последних лет, получившие литературные премии, в частности романы Захара Прилепина «Обитель», Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и другие. Среди зарубежных авторов на выставке представлены романы Донны Тартт «Щегол», Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», Энди Вейера «Марсианин», Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и многие другие.

«Мы живем в эпоху, когда литература и кино уже не противостоят в борьбе за внимание читателей и зрителей, а взаимно дополняют и обогащают друг друга, книга и кино неразрывно связаны, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Многие сценаристы и режиссеры черпают свое вдохновение из прекрасных книг, оживляя их героев на экранах. Сравнивать книгу и фильм – интересное занятие».

Просмотр фильма по литературному произведению не может заменить собой вдумчивого и внимательного чтения книги, но порой помогает нам взглянуть на книгу совершенно по-другому, отмечают также организаторы и приглашают всех желающих посетить необычную выставку. «Так что лучше всего не ограничивайте себя: читайте хорошие книги и смотрите интересное кино – только тогда вы получите и пользу, и удовольствие в полном объеме», – советуют в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»