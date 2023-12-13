Сотрудники ГИБДД взяли под контроль катание с горок

В Орле стартовала профилактическая акция «Безопасные горки».

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по города Орлу проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасные горки». Они взяли под контроль «места массового притяжения детей». Как пояснили в региональном Управлении ГИБДД, сотрудники выявляют горки, которые выходят на проезжую часть дороги. Катания на таких горках представляет реальную угрозу, прежде всего, для детей. Поэтому полицейские проводят с ребятами беседы, а родителей призывают обращать внимание на выбор безопасных горок, отдавая предпочтение оборудованным для зимнего досуга местам.

«Каждую зиму дети ждут с нетерпением, ведь катание на санках и ледянках с горок является обязательной частью сезонного развлечения, – говорят в УГИБДД. – Но вместе с этим необходимо помнить о важности соблюдения Правил дорожного движения. Так, в рамках профилактических мероприятий, полицейские побеседовали с ребятами, которые пришли покататься на необорудованных горках в городском парке».

Целью беседы, уточнили в ведомстве, стало обеспечение безопасности детей и подростков, а также предотвращение происшествий на дорогах с их участием. Особе внимание в беседе сотрудники полиции уделили именно высокой степени опасности катания с горок возле проезжей части. Они напомнили юным орловцам о необходимости выбора безопасных мест для катания и настоятельно рекомендовали развлекаться подальше от дорог.

Кроме того, в Орле распространяться памятки об опасности зимнего катания с горок, в том числе в студенческой среде. Связано это еще и с тем, что времена, когда с горок катались на простых санках и подручных средствах, миновали. В продаже сейчас находится немало профессиональных приспособлений, в том числе так называемые «ватрушки». Появилось и новое явление, известное как тюбинг.

Специалисты предупреждают, что такие средства развлечения могут быть очень опасны. Во-первых, «ватрушки» способны за короткое время разгоняться до высокой скорости в 60-90 км/ч. Во-вторых, на тюбинге нельзя кататься с неровных горок, на которых имеются трамплины. Дело в том, что такое средство при приземлении сильно пружинит, что может привести к травмам позвоночника и переломам. В-третьих, у тюбинга нет ни руля, ни тормоза. Он управляется исключительно наклоном тела, что создает дополнительные угрозы. А совершенно неуправляемым его делает то, что при движении он может закручиваться вокруг своей оси.

ИА «Орелград»