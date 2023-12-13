Клычков сократил финансирование сельхозпрограммы

Теперь в нее планируется вложить «всего» 73 миллиарда рублей.

Губернатор Андрей Клычков утвердил изменения, внесенные в паспорте государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Старт она взяла еще в 2020 году, но ежегодно актуализируется с учетом обновленных целей и задач, а также возможностей финансирования. В данном случае общий объем финансирования был урезан. Он составит 73,291 миллиарда рублей, тогда как до внесения изменений составлял 81,749 миллиарда рублей.

На реализацию данной программы изначально было отведено шесть лет, четыре из которых уже прошли. Объем финансирования на 2024 год составит 11,685 миллиарда рублей, на 2025 год – 11,318 миллиарда рублей. Также губернатор в новой редакции утвердил некоторые задачи государственной программы, в частности, поправки коснулись подпрограммы 3, которая предусматривает мероприятия в сфере земельных отношений.

Так, актуализированной версией документа планируется проведение подготовки проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований. Раньше план составлял не менее 4,4 гектара, теперь такую работу предполагается провести в отношении не менее чем 0,4144 тысячи гектаров до конца 2025 года. Кроме того, ранее планировалась постановка на кадастровый учет не менее чем 343,1 гектара участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и невостребованных земельных долей.

Новая задача: указанная работа до конца 2025 года должна быть проведена в отношении не менее чем 2,1206 тысячи гектаров. Сведения об этом должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Программа также предусматривает ввод в эксплуатацию 0,007 тысячи гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования.

Площадь угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом должна составить 0,74 тысячи гектаров. Кроме того, планируется вовлечение в оборот 6270 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями проведение известкования кислых почв на площади пашни не менее 756 гектаров.

ИА «Орелград»