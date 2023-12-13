В горсовете Орла обсудили «беззубые» решения по пиротехнике

Ее как бы нельзя продавать, но это приняли во внимание не все торговые точки.

О работе администрации города Орла по обеспечению безопасности при использовании пиротехнических изделий в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, поговорили на заседании профильного комитета горсовета 13 декабря.

По мнению заместителя председателя Совета Владимира Негина, широкого информационного освещения о запрете продажи фейерверков и петард и их использования – нет.

«Как продавали, так и продают», – констатировал Владимир Негин.

Больше вопросов, чем ответов и у полиции. Личному составу информация о решениях оперативного штаба региона доводится. Но в полномочиях правоохранителей пока только профилактические беседы.

«Рекомендации прорабатываются на областном уровне. В нашем законодательстве меры ответственности нет», – сообщил представитель УМВД.

Так что, каким путем идти, не нарушая права граждан, не известно.

«Беззубость решений вводит в заблуждение, – предупредил Владимир Негин. – Как будет механизм в реализации – никто не в курсе».

Он предположил, что эта неопределенность может быть использована для провокации, учитывая проведение СВО.

ИА “Орелград”