Орёл возместит «Гортеплоэнерго» расходы на модернизацию

Речь идёт о сумме в 453 миллиона 568 тысяч.

Тему обсудили сегодня на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов.

Как рассказал генеральный директор АО «Орёлгортеплоэнерго» Олег Гольцов, в рамках собственной инвестиционной программы предприятия планировалось реконструировать три котельные – на Кромской, 7-А, Авиационной, 1, и Пушкарной, 2-А. На это требовалось 388 миллионов рублей.

Однако впоследствии стоимость программы возросла до 453 миллионов 568 тысяч, так как «Гортеплоэнерго» решило ещё и отремонтировать 10 участков тепловых сетей. По словам Гольцова, эти работы уже завершены.

С котельными ситуация сложнее. Гендиректор «Орёлгортеплоэнерго» сообщил, что готов лишь объект на Пушкарной, причём ещё не полностью, но тепло потребителям уже подаётся. Котельную на Авиационной обещают реконструировать только в будущем году. Судьба объекта на Кромской не освещалась. Отметим, что буквально накануне на низкие температуры в квартирах жаловались именно жители 909-го квартала (которых, как раз, должны обслуживать две последние котельные).

Предприятие, учреждённое правительством области, оплачивало реализацию программы из собственных средств. Теперь оно обратилось к городу с просьбой возместить данные затраты. Комитет одобрил предложение и вынес его на рассмотрение на ближайшую сессию горсовета.

ИА «Орелград»