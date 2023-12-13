Избитого прабабушкой младенца выписали домой

13.12.2023 | 17:58 Медицина, Новости, Происшествия

Об этом стало известно сегодня.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Новость сообщил Уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский в своём телеграм-канале «Дети 57».

«Большое спасибо врачам НКМЦ имени Круглой, которые спасли младенцу жизнь и помогли ему без серьёзных последствий для здоровья оказаться дома! С выздоровлением, малыш!», – написал детский омбудсмен.

Также Домогатский указал, что в больнице вместе с четырёхмесячным малышом постоянно находился его отец.

Инцидент произошёл во Мценске 4 декабря. В данный момент 86-летняя подозреваемая находится под стражей.

ИА «Орелград»


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