Избитого прабабушкой младенца выписали домой

Об этом стало известно сегодня.
Новость сообщил Уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский в своём телеграм-канале «Дети 57».
«Большое спасибо врачам НКМЦ имени Круглой, которые спасли младенцу жизнь и помогли ему без серьёзных последствий для здоровья оказаться дома! С выздоровлением, малыш!», – написал детский омбудсмен.
Также Домогатский указал, что в больнице вместе с четырёхмесячным малышом постоянно находился его отец.
Инцидент произошёл во Мценске 4 декабря. В данный момент 86-летняя подозреваемая находится под стражей.
ИА «Орелград»