Избитого прабабушкой младенца выписали домой

Об этом стало известно сегодня.

Новость сообщил Уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский в своём телеграм-канале «Дети 57».

«Большое спасибо врачам НКМЦ имени Круглой, которые спасли младенцу жизнь и помогли ему без серьёзных последствий для здоровья оказаться дома! С выздоровлением, малыш!», – написал детский омбудсмен.

Также Домогатский указал, что в больнице вместе с четырёхмесячным малышом постоянно находился его отец.

Инцидент произошёл во Мценске 4 декабря. В данный момент 86-летняя подозреваемая находится под стражей.

ИА «Орелград»